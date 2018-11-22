Разоблачена схема контрабанды в Украину ювелирных изделий из Турции: в результате обысков изъяты 70 кг золотых украшений

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено, что гражданином Украины осуществляется перемещение из Турецкой Республики в Украину ювелирные изделия вне таможенного контроля. В дальнейшем украшения реализовывали в специализированных магазинах, расположенных на территории Киева и Киевской области", - рассказал он.

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Как сообщили в ГФС, на основании постановлений суда по адресам указанных магазинов проведены обыски, по результатам которых из незаконного оборота изъяты более 17 тысяч ювелирных изделий из золота общим весом 70 кг ориентировочной стоимостью 50 млн гривен, происхождение которых документально не подтверждено.