Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 239 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовало 15 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Всего оформлено более 239 тонн груза",- сказано в сообщении.

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Напомним, ранее исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис заявил, что созданный Россией конфликт на Донбассе превратился в гуманитарный кризис, которого континент не видел в течение поколения: 3,4 млн граждан Украины нуждаются в гуманитарной поддержке и защите, 1,5 млн человек – внутренне перемещенные.