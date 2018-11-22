Украинцы много вложили в развитие Канады, - Саджан

Такое мнение в своем выступлении во время мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов выразил министр обороны Канады Харджит Саджан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинские канадцы много вложили в канадское успешное многокультурное общество своим искусством, культурой и духом выносливости. Канада и Украина выработали прочные культурные, политические, оборонные, экономические и социальные связи, которые украинские канадцы активно помогали развивать", - сказал Саджан от имени всего правительства Канады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Научно-просветительский проект "Поезд украинской идентичности" запустили в столичном метрополитене. ФОТОрепортаж

Он подчеркнул, что Канада "гордится возможностью предложить Украине непоколебимую поддержку и дружбу". "Мы первыми признали независимость Украины от СССР в 1991 году и мы тверды в нашей политической, экономической и военной поддержке Украины и ее территориальной целостности", - отметил министр.

Саджан напомнил, что в прошлом году Канада продолжила свою военную тренировочную миссию UNIFIER в Украине и участие в многонациональном батальоне НАТО в Латвии. "Кроме этого, прошлым летом Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу, что является хорошей новостью для экономик обоих государств", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канаде следует поучиться у Украины борьбе с гибридной агрессией, поскольку цель РФ - подорвать и ослабить демократические институты, - Климкин

Международному сообществу следует помнить про отвагу и жертвенность, проявленную украинцами во время Революции Достоинства. Об этом говорится в поздравлении лидера парламентской оппозиции Канады Эндрю Шира по случаю Дня Достоинства и Свободы.

"Украинцы начали собираться на Майдане 5 лет назад в этот день, сделав цивилизационный выбор и определив курс собственного будущего. Стоит отметить отвагу украинского народа в его борьбе за достоинство и свободу, помня о тех, кто пожертвовал так много для этого", - заявил Шир.