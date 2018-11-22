ВККС назвала общественные организации, которые примут участие в создании Общественного совета доброчестности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККС.
Комиссия рассмотрела документы четырнадцати общественных организаций.
Две общественные организации, а именно: ОО "Центр демократии и верховенства права" и ОО "Ассоциация юристов Украины" признаны соответствующими требованиям к участию в собрании представителей общественных объединений для создания Общественного совета доброчестности, предусмотренного статьей 87 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".
Для двенадцати общественных организаций, а именно:
- "Центр ЮЕЙ";
- "ТОМ 14";
- "Центр політико-правових реформ";
- "Центр громадянських свобод";
- "КРИМСОС";
- "Всеукраїнська громадянська платформа "Нова країна";
- "Громадський люстраційний комітет";
- "Центр економічної стратегії";
- "Ініціатива Е +";
- "ФУНДАЦІЯ ДЕЮРЕ";
- "Інститут прикладних гуманітарних досліджень";
- "ПРАВНИЧЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ"
Комиссия решила установить срок до 1 декабря 2018 г. для устранения недостатков в документах, представленных ими для участия в собрании представителей общественных объединений с целью создания Общественного совета доброчестности.
Напомним, Общественный совет доброчестности (ОСД) - постоянно действующий независимый орган в системе судоустройства Украины, предназначенный для содействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и доброчестности для целей квалификационного оценивания. Статус Совета впервые определен в 2016 году Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей".