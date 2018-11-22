ВККС назвала общественные организации, которые примут участие в создании Общественного совета доброчестности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Комиссия рассмотрела документы четырнадцати общественных организаций.

Две общественные организации, а именно: ОО "Центр демократии и верховенства права" и ОО "Ассоциация юристов Украины" признаны соответствующими требованиям к участию в собрании представителей общественных объединений для создания Общественного совета доброчестности, предусмотренного статьей 87 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

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Для двенадцати общественных организаций, а именно:

"Центр ЮЕЙ";

"ТОМ 14";

"Центр політико-правових реформ";

"Центр громадянських свобод";

"КРИМСОС";

"Всеукраїнська громадянська платформа "Нова країна";

"Громадський люстраційний комітет";

"Центр економічної стратегії";

"Ініціатива Е +";

"ФУНДАЦІЯ ДЕЮРЕ";

"Інститут прикладних гуманітарних досліджень";

"ПРАВНИЧЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ"

Комиссия решила установить срок до 1 декабря 2018 г. для устранения недостатков в документах, представленных ими для участия в собрании представителей общественных объединений с целью создания Общественного совета доброчестности.

Напомним, Общественный совет доброчестности (ОСД) - постоянно действующий независимый орган в системе судоустройства Украины, предназначенный для содействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и доброчестности для целей квалификационного оценивания. Статус Совета впервые определен в 2016 году Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей".