Комитет Рады поддержал назначение Маркаровой министром финансов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее решение было принято на заседании комитета единогласно.

21 ноября Премьер-министр Владимир Гройсман предложил парламенту утвердить Оксану Маркарову на посту министра финансов и назначить Ирину Фриз на должность министра по делам ветеранов.

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Напомним, в четверг, 7 июня, 254 нардепа Верховной Рады проголосовали за увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов.

В среду, 6 июня, Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов, обвинив его в распространении искаженной информации среди международных партнеров и призвал парламент решить вопрос увольнения министра безотлогательно.

Ранее Данилюк подтвердил, что действительно написал письмо послам стран "Большой семерки" после вышедшего в публичную плоскость конфликта с премьером. При этом министр финансов отверг возможность своей добровольной отставки.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет Министров на заседании 23 мая проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) напрямую Кабмину.

Кроме того, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабмина, согласно которым Министерство финансов исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк назвал эти решения незаконными и принятыми с нарушением регламента.

На заседании правительства 23 мая состоялся конфликт между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за неназначения заместителя главы Минфина по вопросам реформы ГФС. Гройсман в жесткой манере ответил, что не будет этого делать. В ответ на что Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку.

Впоследствии Гройсман заявил, что Данилюк, возможно, решил сменить место работы.