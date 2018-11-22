Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании обсудили тренировки личного состава ВСУ с привлечением британских инструкторов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, в ходе диалога стороны обсудили современные вызовы безопасности, пути совершенствования и расширения системы проведения военных учений, а также тренировок личного состава с привлечением британских инструкторов.

Министр обороны Украины Степан Полторак отметил важность помощи, которую предоставляет британская сторона, и отметил необходимость расширения программы подготовки личного состава.

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"Благодарен за личный вклад в операцию "Орбитал", положительные последствия которой ощущаются уже сегодня. Остается актуальным вопрос продления работы с британскими советниками, особенно в вопросах планирования и привлечения к этим учениям представителей Военно-Морских Сил и Воздушных Сил ВС Украины, по организации штабных процедур планирования. Эти учения сейчас актуальны для нас, несмотря на то, что мы осуществляем реформу управления ВС Украины", - отметил Степан Полторак.



Фото: пресс-служба Минобороны

По завершению встречи Министр обороны Украины пригласил сэра Ника Картера посетить Украину.

Как сообщалось, ранее министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с государственным секретарем в сфере обороны Британии Гэвином Уильямсоном ситуацию с безопасностью в Украине и этапы оборонной реформы.