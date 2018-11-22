Иоффе, Бакулин и Дунаев вышли из "Оппоблока"

Об этом во время открытия сессионного заседания ВР объявил спикер Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Спикер зачитал заявления Юлия Иоффе, Евгения Бакулина, Сергея Дунаева о выходе из фракции "Оппоблока".

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В СМИ неоднократно указывали, что Юлий Иоффе, Евгений Бакулин и Сергей Дунаев относятся к группе Юрия Бойко.

Иоффе выходец из Луганска. Окончил Коммунарский (Алчевский) горно-металлургический институт. Работал директором шахты. Иоффе был народным депутатом всех созывов Верховной Рады, кроме V. Последняя его каденция началась в ноябре 2014 года, когда он прошел по одномандатному избирательному округу №112 (Рубежное, Луганская область).

Евгений Бакулин уроженец г. Котово Горьковской области (Россия). С июня 2003 по март 2005 - генеральный директор, ГК "Укргаздобыча", в 2006 году - председатель правления НАК "Нефтегаз Украины". В октябре 2014 года на досрочных парламентских выборах победил по одномандатному избирательному округу № 106 (Луганская область) от "Оппозиционного блока", став народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва.

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21 марта 2014 был арестован. Нанесенный им ущерб государству оценивается в сумму около 4 млрд долларов. 25 апреля 2014 года Печерский районный суд Киева освободил Бакулина из-под ареста под залог 10 млн гривен. Бакулина подозревают в завладении средствами НАК "Нафтогаз Украины" путем злоупотребления служебным положением; в составлении и выдачи заведомо ложных официальных документов; в совершении финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие нарушения, что предшествовало отмыванию доходов.

Сергей Дунаев родом из Лисичанска. В 2009 году на повторных внеочередных выборах жители Лисичанска его избрали городским головой, а в 2010 году вновь избрали мэром. Народный депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов.

15 мая 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева. Согласно тексту представления, Дунаев подавал заведомо недостоверные сведения в декларации. В действиях народного депутата усматриваются основания для сообщения о подозрении по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Напомним, 20 ноября, Бойко и Левочкина исключили из фракции "Оппоблока" в парламенте. Фракцию возглавил депутат Вадим Новинский. По его словам, Бойко и Левочкин были исключены из фракции "за нарушение устава, сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей".

Как сообщалось, Бойко и Рабинович в пятницу подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За життя". По словам Рабиновича, она создана для всех оппозиционных сил, которые должны объединиться. На мероприятии присутствовали народные депутаты от "Оппоблока" Юрий Павленко, Юрий Мирошниченко, Николай Скорик, Юлия Левочкина, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Василий Нимченко.

Бойко высказал надежду на объединение партий "Оппозиционный блок" и "За життя". В то же время он отметил, что на деятельность фракции в парламенте создание платформы не повлияет.