Жителям 5 улиц столицы отключили холодную воду из-за аварии, - "Киевводоканал". СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

"По состоянию на 10:00 22 ноября ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения", - сказано в сообщении.

Так, по данным "Киевводоканала", временно отсутствует водоснабжение по адресам:

пр-т. Соборности, 12;

ул. Лагерная, 36-38;

ул. Шепетовская, 10;

ул. Шевченко, 149-193;

ул. Борщаговская 126.

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Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки.