Жителям 5 улиц столицы отключили холодную воду из-за аварии, - "Киевводоканал". СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.
"По состоянию на 10:00 22 ноября ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения", - сказано в сообщении.
Так, по данным "Киевводоканала", временно отсутствует водоснабжение по адресам:
пр-т. Соборности, 12;
ул. Лагерная, 36-38;
ул. Шепетовская, 10;
ул. Шевченко, 149-193;
ул. Борщаговская 126.
Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки.