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22.11.18 10:48

Жителям 5 улиц столицы отключили холодную воду из-за аварии, - "Киевводоканал". СПИСОК

Сегодня, 22 ноября, жителям 5 улиц столицы отключили холодную воду в связи с авариями на сетях водоснабжения.

вода

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

"По состоянию на 10:00 22 ноября ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения", - сказано в сообщении.

Так, по данным "Киевводоканала", временно отсутствует водоснабжение по адресам:

пр-т. Соборности, 12;
ул. Лагерная, 36-38;
ул. Шепетовская, 10;
ул. Шевченко, 149-193;
ул. Борщаговская 126.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве повысили тарифы на холодную воду и водоотведение, - "Киевводоканал"

Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки.

Жителям 5 улиц столицы отключили холодную воду из-за аварии, - Киевводоканал 01

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