Нардепы отказались продлевать сегодняшнее заседание Рады до принятия Госбюджета-2019

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед началом рассмотрения проекта Госбюджета на 2019 год спикер Рады Андрей Парубий поставил на голосование вопрос о продлении вечернего пленарного заседания до завершения рассмотрения вопросов о Государственном бюджете Украины на 2019 г.

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Однако данное предложение поддержали лишь 180 нардепов при 226 необходимых голосов.

В итоге, спикер назвал такое решение парламентариев безответственным и выразил надежду, что нардепы все-таки изменят свое решение в дальнейшем.