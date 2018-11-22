Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
22.11.18 10:55

Нардепы отказались продлевать сегодняшнее заседание Рады до принятия Госбюджета-2019

Народные депутаты 22 ноября не поддержала вопрос о продлении сегодняшнего заседания Рады до принятия во втором чтении законопроекта №9000 о государственном бюджете Украины на 2019 год.

депутат,вр,рада,верховная

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед началом рассмотрения проекта Госбюджета на 2019 год спикер Рады Андрей Парубий поставил на голосование вопрос о продлении вечернего пленарного заседания до завершения рассмотрения вопросов о Государственном бюджете Украины на 2019 г.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повышение цен на газ даст бюджету дополнительные 9 млрд грн, - Кабмин

Однако данное предложение поддержали лишь 180 нардепов при 226 необходимых голосов.

В итоге, спикер назвал такое решение парламентариев безответственным и выразил надежду, что нардепы все-таки изменят свое решение в дальнейшем.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100