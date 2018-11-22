"Решать вопрос по функционированию заведения общепита в Доме профсоюзов следует в правовом поле", - Крищенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Киева, такое мнение выразил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сегодня, 22 ноября, комментируя вчерашние события под домом профсоюзов на Майдане.

Полиция напоминает, что вчера вечером неизвестные подожгли дымовую шашку, сделали надписи на фасаде и принесли шины. В результате инцидента правоохранители доставили в управление полиции шесть человек и после дачи пояснений отпустили.

"Доставленные - молодые люди. Полицейские установили, кто они, отобрали объяснения и отпустили их. Следователи изучат все собранные материалы и предоставят правовую квалификацию этому событию. Хочу подчеркнуть: полиция не допустит совершения хулиганских или любых противоправных действий в центре столицы. Поэтому решать вопрос по функционированию заведения общественного питания в Доме профсоюзов следует в правовом поле", - отметил Крищенко.

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Руководитель столичных полицейских также сообщил, что по факту применения спецсредств во время инцидента назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в органы прокуратуры.

Отметим, о применении спецсредства полицейским сообщил адвокат Маси Найем, который также был на месте событий, а чем сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, сотрудники полиции применили в отношении него газовый баллончик. "Ожог глаз и лица. Завтра напишу соответствующее заявление", - написал он.

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