Рада продлила заседание до принятия Бюджета-2019

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Решение поддержало 226 нардепа.

Напомним, сегодня Верховная Рада планирует принять проект Государственного бюджета на 2019 год во втором чтении и в целом.

В целом же работу в четверг парламентарии собираются начать с продолжения рассмотрения во втором чтении законопроекта №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", который был начат накануне. Этим документом предусматривается введение института уголовных проступков. Депутатам осталось рассмотреть около десятка поправок к этому проекту.

После этого Рада намерена принять за основу законопроект 8414 "О внесении изменений в приложении № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", проект закона №8338 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно восстановления деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" и законопроект 9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Далее запланировано рассмотрение правительственного законопроекта 9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Помимо принятия Госбюджета-2019, на вечернем заседании ВР собирается рассмотреть проект закона 9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования и просмотра" и 7306 "О Таможенном тарифе Украины".

В то же время депутаты должны принять во втором чтении законопроект 8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно правового основания для введения среднесрочного бюджетного планирования)".

Второе чтение в Раде также должен пройти правительственный законопроект №4591 "Об Учреждении бизнес-омбудсмена" и проект 5395-п "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований". В частности, законопроектом 5395-д предлагается внести изменения в законы Украины "О Государственном бюро расследований" и "Об оперативно-розыскной деятельности", которыми устанавливаются квалификационные требования к директорам территориальных управлений, руководителей управлений центрального аппарата и руководителя подразделения внутреннего контроля ГБР, а также регулируются вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности работников.