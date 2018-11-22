В Раде появилось межфракционное депутатское объединение "Оппозиционная платформа - За життя", - Парубий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал спикер парламента Андрей Парубий на пленарном заседании ВР в четверг, 22 ноября.

"В соответствии со ст.60 закона Украины "О регламенте Верховной Рады" сообщаю о создании в Верховной Раде Украины восьмого созыва межфракционного объединения "Оппозиционная платформа – За життя". Подчеркиваю: не группы, а межфракционного объединения. Сопредседателями межфракционного объединения стали Юрий Бойко и Вадим Рабинович", - сказал Парубий

Как сообщалось, фракция "Оппозиционный блок" на заседании 20 ноября приняла решение об исключении Юрия Бойко и Сергея Левочкина из фракции, по словам сопредседателя фракции Александра Вилкула, с формулировкой "за предательство интересов избирателей".

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