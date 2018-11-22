С 1 декабря минимальную пенсию повысят на 62 грн, - Розенко

Об этом в эфире "Еспресо.TV" заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"С 1 декабря этого года прожиточный минимум и минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен", - сказал он.

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"Соответствующий перерасчет будет осуществлен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц", - уточнил вице-премьер-министр.

С 1 января 2019 года, по его словам, состоится очередное повышение пенсий военным пенсионерам. "Уже второй год подряд будут перечисляться пенсии военным пенсионерам, а это более полумиллиона наших сограждан", - добавил Павел Розенко.

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Он также напомнил, что 1 марта 2019 г. состоится осовременивание пенсий для 10 млн пенсионеров. "Для более 10 млн граждан с 1 марта 2019 г. состоится осовременивание пенсий. Выплаты вырастут примерно на 12-17%. И это будет происходить уже ежегодно", - подчеркнул Вице-премьер-министр.

Отметим, что с 1 июля 2018 года размер минимальной пенсии составляет 1435 гривен.