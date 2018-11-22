Порошенко подписал Указ о праздновании Дня внешней разведки 24 января

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

"Учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, укрепление обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования побед внешней разведки Украины постановляю установить в Украине День внешней разведки Украины, который отмечать ежегодно 24 января", - говорится в тексте Указа.

Отмечается, что настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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