В проекте бюджета сектор безопасности недофинансирован на 17 млрд грн: часть этих денег собираются использовать для предвыборных манипуляций, - Военный кабинет Тимошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении Военного кабинета Юлии Тимошенко.

"Армия снова по остаточному принципу! В проекте бюджета Украины, который сегодня собираются поддержать провластные депутаты, грубо нарушается Закон Украины "О национальной безопасности". Согласно этому Закону, финансирование сектора безопасности должно составлять не менее 3% ВВП. На оборону страны депутаты планируют направить 102,5 млрд грн вместо 119,5 млрд грн. Разница в 17 млрд пойдет на улучшение условий жизни власти и охрану "лидеров" страны от гнева народа", - говорится в заявлении.

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"Часть этих денег собираются использовать для предвыборных манипуляций. Из средств, которые недополучит армия, 1 млрд направляется на "функционирование Фонда Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи", еще 708 млн - в Украинский культурный фонд, который возглавляет Марина Порошенко. В действительности это незаконное финансирование предвыборной пиар-кампании Петра Порошенко. Образовательные и научные программы должно финансировать Министерство образования и науки, а культурные проекты - Министерство культуры", - пояснили в Военном кабинете.