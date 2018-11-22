Украина может стать газовой державой до 2025 года, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в интервью немецкому изданию Die Zeit сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Украина сегодня играет важную роль в отстаивании демократии в Европе и отражения агрессии, которую развязала Россия практически против всего мира. Россия напала на нас, потому что мы видим свое будущее в Европе", - сказал Гройсман.

Глава Правительства подчеркнул, что сегодня Украина меняется и Правительство Германии активно помогает нашей стране на этом пути. Впрочем, есть и силы, которые тормозят процессы преобразований.

"Когда вы реформируетесь, вы сражаетесь против старой системы, против популизма, против неэффективности", - отметил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО должен предотвратить энергоизоляцию Украины из-за "Северного потока-2", - проект резолюции ПА

По его словам, кроме этого, ведется борьба с внешними факторами. Среди них - агрессивные попытки России принизить украинские транзитные возможности в пользу российского проекта "Северный поток-2".

"Украинская газотранспортная система была построена для транзита российского газа в Европу. Мощность трубопроводной системы составляет 146 млрд кубометров газа в год. В настоящее время используется 90 млрд. Система вполне надежная, - сказал Гройсман. - Мы воспринимаем "Северный поток-2" следующим образом: Россия хочет взять Европу в заложники, эта идея является еще одним гибридным оружием против Европы. Как только Россия начнет доминировать на газовом рынке, она остановит поставки. Назовите мне гарантию, которую Россия давала в последнее время и придерживалась ее? .. Мы же хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года. А можно выгодно вложить свои инвестиции в Украине и получать энергетические ресурсы с еще одного источника".

Напомним, ранее Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что Киев и Вашингтон вместе будут работать против реализации проекта газопровода "Северный поток-2".