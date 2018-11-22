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22.11.18 12:12

Порошенко назначил Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Ирина Геращенко

Президент Петр Порошенко назначил представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгения Марчука, ранее представлявшего страну в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.

Порошенко назначил Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Ирина Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", - рассказала она.

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Порошенко назначил Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Ирина Геращенко 01

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