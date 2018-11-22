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22.11.18 12:38

Сегодня Украина на заседании ТКГ потребует от РФ распустить все нелегитимные структуры, созданные по итогам "выборов" на Донбассе, - Ирина Геращенко

На заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона намерена потребовать от РФ роспуска всех структур, созданных по результатам проведения 11 ноября нелегитимных выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Сегодня Украина на заседании ТКГ потребует от РФ распустить все нелегитимные структуры, созданные по итогам "выборов" на Донбассе, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

"Сегодня - первая, после проведения Россией псевдовыборов на оккупированном ею Донбассе, встреча в формате минских групп. Украина и весь цивилизованный мир не признают этого фарса, весь мир осудил эту провокацию и заявил, что не признает ни "выборов", ни их "результатов", ни нелегитимных структур и "руководителей", назначенных Кремлем. Эти "выборы" не соответствуют ни украинскому законодательству, ни букве и духу минских соглашений", - сказано в сообщении.

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Геращенко подчеркнула, что сегодня украинская сторона на ТКГ выступит с решительным протестом против грубого нарушения минских соглашений и будет требовать от РФ и ее марионеток в ОРДЛО немедленно распустить все нелегитимные институты, все эти "парламенты" и "правительства", которые официально не признала даже сама РФ.

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Сегодня Украина на заседании ТКГ потребует от РФ распустить все нелегитимные структуры, созданные по итогам выборов на Донбассе, - Ирина Геращенко 01

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