Сегодня Украина на заседании ТКГ потребует от РФ распустить все нелегитимные структуры, созданные по итогам "выборов" на Донбассе, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

"Сегодня - первая, после проведения Россией псевдовыборов на оккупированном ею Донбассе, встреча в формате минских групп. Украина и весь цивилизованный мир не признают этого фарса, весь мир осудил эту провокацию и заявил, что не признает ни "выборов", ни их "результатов", ни нелегитимных структур и "руководителей", назначенных Кремлем. Эти "выборы" не соответствуют ни украинскому законодательству, ни букве и духу минских соглашений", - сказано в сообщении.

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Геращенко подчеркнула, что сегодня украинская сторона на ТКГ выступит с решительным протестом против грубого нарушения минских соглашений и будет требовать от РФ и ее марионеток в ОРДЛО немедленно распустить все нелегитимные институты, все эти "парламенты" и "правительства", которые официально не признала даже сама РФ.

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.





