Пьяное вождение будет караться штрафом в размере 17-34 тыс. грн, - Троян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

"Верховная Рада приняла закон об уголовных проступках. За - 239 голосов! Почему это важно? Этот закон разгрузит следователей полиции и позволит им сосредоточиться на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений", - написал замминистра.

Он отметил, что к уголовным проступкам предлагается отнести такие распространенные преступления как неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство и тому подобное.

"Уголовный проступок - действие или бездействие, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. гривен) или другое наказание, не связанное с лишением свободы. Также законопроект вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав его уголовным проступком (наказание - штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять до трех лет, а при повторном нарушении - до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет).

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Проводить расследования уголовных проступков будут дознаватели (должностные лица подразделения дознания органа Нацполиции). Расследование уголовных проступков будет проводиться в форме дознания с упрощением процедуры, включая сокращенные сроки - не более 72 часов с момента уведомления лицу о подозрении или задержания, или в других случаях на срок в срок до одного месяца.

Если случай неотложный, дознаватель до внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований будет иметь право осмотреть место происшествия; отобрать объяснения; провести медицинское освидетельствование; получить заключение специалиста и снять показания технических приборов и технических средств; изъять орудия совершения проступка, вещи и документы. Процессуальные источники доказательств в производстве о проступках, кроме общих, также объяснения лиц, результаты медосвидетельствования, заключение специалиста, показания приборов и технических средств", - написал он.

Также Троян добавил, что подозреваемого в совершении уголовного проступка смогут задержать до 72 часов - если лицо сопротивляется полицейскому, отказывается прекратить совершать нарушения, пытается убежать и на 24 часа - если человек нетрезвый и может нанести вред себе или окружающим.