Обнародованы списки кандидатов в состав Высшего совета правосудия. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"Согласно части шестой статьи 9 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" в газете "Голос Украины" от 22 ноября 2018 № 221 (6976) обнародован перечень кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия для избрания ХVI внеочередным съездом судей Украины, который состоится 19-20 декабря 2018 года, и внеочередной всеукраинской конференцией прокуроров, которая состоится 20-21 декабря 2018 года", - сказано в сообщении.

Напомним, согласно решению Совета судей Украины от 1 ноября 2018 г. № 73, поступившего в Высший совет правосудия 2 ноября 2018 г., было объявлено о созыве XVI внеочередного съезда судей Украины, в повестку дня включен вопрос об избрании членов Высшего совета правосудия.

Дата проведения съезда - 19-20 декабря 2018 года. Место проведения ХVI внеочередного съезда судей Украины - Конгресс-холл отеля "Президент" по адресу: г. Киев, ул. Госпитальная, 12.

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В соответствии со статьей 9 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" 19 октября 2018 г. Совет прокуроров Украины сообщил секретариату Высшего совета правосудия о дате и месте проведения внеочередной всеукраинской конференции прокуроров, в повестку дня которой включен вопрос избрания членов Высшего совета правосудия.

Датой проведения конференции определены 20-21 декабря 2018 года. Место проведения - помещение Генеральной прокуратуры Украины (г. Киев, ул. Резницкая, 13/15, корпус Б, большой зал заседаний).