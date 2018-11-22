Марчук будет исполнять обязанности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу на общественных началах, - АП

Об этом сообщает пресс-служба АП, передает Цензор.НЕТ.

Распоряжением увольняется от исполнения данной обязанности второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма.

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"Освободить Кучму Леонида Даниловича от исполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях… Признать утратившим силу распоряжение президента Украины от 8 июля 2014 №953 "О предоставлении полномочий Л.Кучмы на участие в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

"Уполномочить Марчука Евгения Кирилловича представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Марчук осуществляет деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах", - отмечается в указе.

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