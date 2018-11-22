Нравится быть Джеймсом Бондом - ты призрак, катаешься и тебя никто не остановит, тебе штраф не придет, - Назаренко о "евробляхерах"

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Сталкивают лбами украинцев на украинских номерах и на бляхах. Я им говорю, ребята, если вы будете все регистрироваться в сервисных центрах, вся Украина будет ездить на украинских номерах. И никто не будет знать, что часть, 500 тысяч из этих машин не растаможена, потому что они ездят на временном ввозе. 200 гривен буквально цена вопроса. Пусть бляха бизнесмены обеспечивают не только появление иностранца на границе, но пусть иностранец этот приедет в МРЭО прямо на границе. А, ну дополнительно надо иностранцу заплатить, жадность еще определённая. Иностранец же может приехать в сервисный центр прямо на границе, далеко чтобы не ехать, и получить. Мне кажется, здесь другое. Здесь вот это, знаете, как очень нравится быть Джеймсом Бондом. Очень нравится, что ты призрак, что ты катаешься и тебя никто не остановит, что тебе штраф не придёт. Потому что я езжу на украинских номерах, вот фотофиксация сработала, я нарушил, мне домой придёт письмо счастья – штраф. А кому придёт письмо счастья на бляхе? Молдаванину, который числится на границе. Читайте Закон про паркування, там четко сказано, что за порушення правил паркування передається протокол до Державної прикордонної служби і надсилається за місцем проживання нерезидента України, іноземця, який пересувається на цьому автомобілі. Куда, в Молдову, Белоруссию придёт штраф? Кто его платить будет? То есть, нравится безнаказанность, мне кажется, больше. То есть, я езжу, я ударю кого угодно, потом убегу. Я езжу, я страховаться не буду, потому что я иностранец, якобы, меня никто не трогает. Я езжу, я могу нарушать как угодно, мне никакие протоколы домой не придут, всё. Вот это уже я в соцсетях неоднократно слышу такие шутки, что украинцы говорят, надо купить польские или литовские номера и на свою машину украинской регистрации вместо номеров повесить и кататься, всё равно их никто не трогает из правоохранителей. Вот это на дорогах, как бы, не устраивает", - отметил Назаренко.

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Напомним, Верховная Рада 21 ноября разблокировала процесс подписания закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили:- парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон.

Кроме того, в этот день парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины в целом.

Верховная Рада 8 ноября поддержала законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей во втором чтении с технико-юридическими поправками.

"Поскольку большинство машин оформлено на нерезидентов, очевидно, что снова этих "верблюдов" привезти в Украину невозможно. Поэтому мы предложили компромиссное решение об освобождении от ответственности за нарушение налоговых норм и таможенных правил в отношении соблюдения сроков и условий таможенных режимов временного везения или транзита для лиц, выполнивших условия временного порядка таможенного оформления таких автомобилей", – сказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, представляя проект закона в парламенте.

При этом она уточила, что предлагается за третье лицо уплатить штраф 8,5 тыс. грн.

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Согласно технико-юридической поправке, внесенной в законопроект, понижающий коэффициент при растаможивании автомобиля в 50% будет применен на 90 календарных дней.

"На все 90 календарных дней – 50%, без применения частички 0,75", – уточнила Н.Южанина.

Законопроект №8487, в частности, предполагает базовые ставки акцизного налога на уровне EUR50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя - EUR100. Для автомобилей на дизельных двигателей до 3,5 тыс. куб. см - EUR75 и EUR150 - для авто на более мощных двигателях. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Кроме того, 8 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, с технико-юридическими поправками. Документ, в частности, предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях об установлении админответственности за вождение транспортным средством, за которым числятся нарушения сроков его временного ввоза или перемещения в режиме транзита, а также которое было использовано для предпринимательской деятельности.

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Документ также содержит изменения в закон о Нацполиции, которые содержат нормы об остановке автомобиля с иностранными номерами.