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22.11.18 13:47

В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В День десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины на базе учебного центра ДШВ ВС Украины в Житомирской области состоялись масштабные военные учения воинов-десантников.

Во время учений военнослужащие десантно-штурмовых подразделений, продемонстрировав высокое мастерство и профессионализм, отработали ряд боевых задач, в частности, авиационные удары, десантирование личного состава и военной техники, преодоление водной преграды бронетехникой, рейдовые действия и т.д.

В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 01
В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 02
В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 03
В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 04
В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 05
В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 06
В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 07
В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 08

Как сообщили в пресс-службе СНБО, на учениях присутствовали Президент Украины Петр Порошенко, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.

В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 09
В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 10
В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 11
В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 12
В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 13
В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 14
В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 15
В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 16
В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 17
В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск 18

После завершения учений Президент Украины наградил государственными наградами украинских десантников за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга. Молодым воинам Президентом Украины, Секретарем СНБО Украины и Начальником Генерального штаба ВСУ были вручены береты десантника, после чего состоялась торжественная церемония принятия клятвы десантника.

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