В Житомирской области состоялись масштабные учения десантно-штурмовых войск. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время учений военнослужащие десантно-штурмовых подразделений, продемонстрировав высокое мастерство и профессионализм, отработали ряд боевых задач, в частности, авиационные удары, десантирование личного состава и военной техники, преодоление водной преграды бронетехникой, рейдовые действия и т.д.

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Как сообщили в пресс-службе СНБО, на учениях присутствовали Президент Украины Петр Порошенко, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.





















После завершения учений Президент Украины наградил государственными наградами украинских десантников за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга. Молодым воинам Президентом Украины, Секретарем СНБО Украины и Начальником Генерального штаба ВСУ были вручены береты десантника, после чего состоялась торжественная церемония принятия клятвы десантника.