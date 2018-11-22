В деле подозреваемого в госизмене главы района Харькова Мусеева установлен канал передачи информации в РФ: данные, которые передавались, содержали гостайну, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области

"Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины), в рамках которого объявлено подозрение голове одной из районных администраций Харькова, депутату Харьковского горсовета. В ходе досудебного расследования проведены 5 обысков, допрошены почти два десятка свидетелей, назначены 6 экспертных исследований, проведены еще почти 20 следственных действий. По результатам проведенной работы удалось установить, каким именно способом передавалась информация представителям иностранного государства. К тому же, уже экспертами подтверждено, что данные, которые передавались по установленному каналу, содержали государственную тайну, и ее утечка может нанести ущерб интересам Украины в сфере государственной безопасности", - говорится в сообщении.

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"Напомним, поскольку следствие располагает информацией о выезде подозреваемого за границу и расценивает это как укрытие с целью избежания уголовной ответственности, он объявлен в государственный розыск. Кроме того, подготовлен пакет необходимых документов для объявления фигуранта дела в международный розыск", - добавили в прокуратуре.

Как сообщалось, 3 октября заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил, что главе района Харькова объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.111 (госизмена) УК Украины и планируется объявление его в розыск в связи с тем, что он скрывается на территории РФ.

М.Мусеев назвал уголовное производство сфабрикованным "Правоохранительные органы отрабатывают политический заказ по устранению оппонентов", - написал он на своей странице в Facebook.

12 октября городской голова Харькова Геннадий Кернес подписал распоряжение об отстранении М.Мусеева от должности на время следствия.