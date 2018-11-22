В Украине прошло 54 акции протеста евробляхеров, в которых приняли участие 5,8 тыс. человек, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель главы Национальной полиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

В ходе совещания в четверг он рассказал, что в целом в 23 регионах Украины прошло 54 акции, в которых приняли участие 5,8 тысячи участников на 3,4 тыс. автомобилей. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 18 фактах уголовных правонарушений.

"В большинстве регионов акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией прошли без грубых нарушений… К сожалению, при попытке активистов в Ривненской области внести свои коррективы в формат мероприятия пострадал милиционер. Однако четкая и принципиальная позиция полиции полностью уравновесила горячие головы отдельных участников", - рассказал Фацевич.

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Напомним, общественная организация "Авто Евро Сила" начала 20 ноября акции гражданского неповиновения в каждой области Украины с требованием отмены законопроектов №8487 и №8488 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили, поскольку те предусматривают отмену коэффициента возраста в расчете стоимости акциза.

20 ноября протестующие владельцы автомобилей с европейской регистрацией перекрывали ряд дорог государственного значения в 16 областях. На следующий день в "Укравтодоре" утром сообщили о завершении акций протеста с перекрытием дорог в 9 областях и продолжении в 7, но позже сообщили об акциях в 15 областях страны.

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21 ноября в Национальной полиции Украины заявили о намерениях разблокировать движение по дорогам, перекрытым протестующими владельцами нерастаможенных автомобилей, после чего "Авто Евро Сила" сообщила о завершении акций протеста и приняла решение перейти к подготовке к следующей акции "Требуем вето от президента!".