"Вы знаете, почему мы хитрожопые? Мы стараемся выжить. Нас подвела система к этому", - глава организации "Автоевросила" Ярошевич

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Сегодня мы нашли все изъяны в таможенном законодательстве. И это мы назвали кнутом, при котором, действительно, все приходы в государство, будут регламентированы определенными правилами при условии жестких наказаний. Другая сторона медали – пряник, мы ее не получили. Смотрите, мы, как общественная организация, как правило, за все это время мы пробовали в законном поле привести в идеальную, так скажем, картинку. Мы требовали снять евроограничения. Мы доказали это документально – выписками, документами полученными из Европы, из международных ассоциаций, там где были подписаны и ратифицированы в Украине. Евроограничений для Украины нету - раз. Мы доказали, народные депутаты согласились, почитали бумажку их заместители, сказали: да, нету такого ограничения", - отметил Ярошевич

"Второе – это должен быть Закон, а не переходное Положение, это не должна быть амнистия. Амнистия – можно применить это слово только тогда, когда ты что-то нарушил, реально сделал какое-то преступление. Мы не сделали преступления. Мы говорим о том, что дайте нам возможность и мы принесем вам в бюджет 2-3 миллиарда долларов буквально за короткое время. Не берите у МВФ, люди сами вам принесут и сами заплатят. Из МВФ кредит может и не дойти в Украину, а тут реальные деньги. И еще общественность будет смотреть, куда будут идти расходы", - подчеркнул глава "Автоевросилы".

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Отвечая на вопрос, как он реагирует, когда владельцев авто на иностранной регистрации называют хитрожопыми, Ярошевич заявил, что "хитрожопые абсолютно все".

"Вы знаете, почему мы хитрожопые? Мы стараемся выжить. И вы, и оператор, и народные депутаты. Нас подвела система к этому. Система, которая не обеспечивает человека какими-то благами. Мы стараемся каким-то образом выжить. Действительно, правильно говорят: хитрожопые. А знаете, почему хитрожопые? Потому что, не нарушая закон, мы себе позволили иметь то, что мы хотим. Мы привыкли иметь право выбора без выбора. Мы привыкли жить по навязанным нам стереотипам. Мы привыкли жить и исполнять чьи-то прихоти, вместо того, чтобы …. Смотрите, есть 5 статья Конституции: основним джерелом влади в країні є народ. Почему-то законы делаются не для людей, а законы, как правило, делаются для, или в хотение каких-то олигархов. Для того, чтобы снизить налоги при экспорте товаров, или, скажем так, вырубки леса, находятся какие-то экологические проблемы. При том, что нужно взять кредит МВФ, значит, надо поднять газ для населения. Слушайте, ну это абсолютно бредовая ситуация. Вместо того, чтобы сделать для предпринимателей удобную позицию, они не делают этого. Они наоборот, зажимают гайки таким образом, что проще закрыть предприятие и поехать, ну, извините, я вам скажу грубо, жопу мыть где-то в Италию. Потому что тебе чистыми заплатят 1000-1500 евро, за которые ты там сможешь жить достойно. Да, на чужбине, да, имея какие-то там некомфортные ситуации, но твоя семья здесь в Украине и выживет и будет одеваться, кормиться и так далее", - резюмировал Ярошевиич.

Полный текст материала: "Евробляхи: за и против" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, Верховная Рада 21 ноября разблокировала процесс подписания закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили:- парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон.

Кроме того, в этот день парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины в целом.

Верховная Рада 8 ноября поддержала законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей во втором чтении с технико-юридическими поправками.

"Поскольку большинство машин оформлено на нерезидентов, очевидно, что снова этих "верблюдов" привезти в Украину невозможно. Поэтому мы предложили компромиссное решение об освобождении от ответственности за нарушение налоговых норм и таможенных правил в отношении соблюдения сроков и условий таможенных режимов временного везения или транзита для лиц, выполнивших условия временного порядка таможенного оформления таких автомобилей", – сказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, представляя проект закона в парламенте.

При этом она уточила, что предлагается за третье лицо уплатить штраф 8,5 тыс. грн.

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Согласно технико-юридической поправке, внесенной в законопроект, понижающий коэффициент при растамаживании автомобиля в 50% будет применен на 90 календарных дней.

"На все 90 календарных дней – 50%, без применения частички 0,75", – уточнила Н.Южанина.

Законопроект №8487, в частности, предполагает базовые ставки акцизного налога на уровне EUR50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя - EUR100. Для автомобилей на дизельных двигателей до 3,5 тыс. куб. см - EUR75 и EUR150 - для авто на более мощных двигателях. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Кроме того, 8 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, с технико-юридическими поправками. Документ, в частности, предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях об установлении админответственности за вождение транспортным средством, за которым числятся нарушения сроков его временного ввоза или перемещения в режиме транзита, а также которое было использовано для предпринимательской деятельности.

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Документ также содержит изменения в закон о Нацполиции, которые содержат нормы об остановке автомобиля с иностранными номерами.