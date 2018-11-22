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22.11.18 14:59

САП завела уголовное дело против Сытника. ДОКУМЕНТ

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного недостоверного декларирования директором НАБУ Артемом Сытником.

САП завела уголовное дело против Сытника. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил первый заместитель руководителя САП Максим Грищук.

"13 ноября были внесены данные в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного незаконного декларирования Артема Сытника и определена подследственность за Национальной полицией", - сказал он.

Он добавил, что САП не может расследовать это дело из-за конфликта интересов.

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Уголовное дело было зарегистрировано по заявлению нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова. Он обнародовал на Facebook ответ САП, в котором говорится о возбуждении дела.

САП завела уголовное дело против Сытника 01
САП завела уголовное дело против Сытника 02

Отметим, ранее в Окружной административный суд города Киева поступил иск ООО "Юридическая компания "Студия права" к директору НАБУ Артему Сытнику относительно его деклараций за 2015, 2016, 2017 годы.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность директора НАБУ, которая выразилась в неподаче им ежегодных деклараций за 2015, 2016, 2017 годы с достоверными сведениями о праве собственности на земельный участок в городе Севастополе.

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