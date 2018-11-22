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22.11.18 14:59

Рада выделила 50 млн грн на усиление кибербезопасности информационных систем ЦИК

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8496 об изменениях в государственный бюджет на 2018 год, выделив деньги на усиление кибербезопасности Центризбиркома.

Рада выделила 50 млн грн на усиление кибербезопасности информационных систем ЦИК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", соответствующее решение на заседании в четверг, 22 ноября, поддержали 253 народных депутата.

Закон предусматривает уменьшение расходов по бюджетной программе Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 49 млн 660 тысяч гривен.

Вместо этого деньги пойдут на усиление кибербезопасности информационных систем ЦИК. Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

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Ранее стало известно, что в Центризбиркоме создадут подразделение по кибербезопасности.

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