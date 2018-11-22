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22.11.18 15:20

Российская баржа с зерном затонула в Азовском море

У побережья в районе Керчи в Азовском море затонула баржа с зерном из российского Ростова-на-Дону.

море,азовское

Об этом сообщает "управление" МЧС РФ в оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

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"На выходе из Керчь-Еникальского канала, к северу от мыса Борзовка, на глубине 10 метров в 600 метрах от берега, к востоку от мыса Хрони затонула баржа с зерном 3300 тонн", – говорится в сообщении.

Устанавливаются причины происшествия и владелец груза.

Также отмечается, что разлива топлива, жертв и пострадавших нет. В результате происшествия движение судов в Азовском море и Керченском проливе не было затруднено.

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