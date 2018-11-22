27 ноября 295 следователей ГБР должны принять присягу: Бюро откроет первые уголовные производства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"27 ноября следователи Государственного бюро расследований примут присягу и начнут первые уголовные производства. На эту дату планируется назначение 295 следователей ГБР, если они получат положительные заключения по результатам специальных проверок и психофизиологического исследования с помощью полиграфа", - говорится в сообщении.

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Среди них - 102 следователя центрального аппарата и 193 следователя территориальных управлений ГБР.

В Госбюро указали, что в центральном аппарате и территориальных управлениях сформированы следственные подразделения по трем направлениям: расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследование военных преступлений.

Также уже идут конкурсы на 73 должности следователей, из них: 38 должностей в центральном аппарате и 35 - в территориальных управлениях. Всего по состоянию на 27 ноября в Государственном бюро расследований должны быть назначены 520 работников. Среди них: 177 - в центральном аппарате и 343 - в территориальных управлениях.

В то же время, Государственное бюро расследований начнет работу без оперативных работников, а во время досудебных расследований будут привлекаться оперативные подразделения других правоохранительных органов.

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Территориальные управления Бюро начнут работу одновременно с центральным аппаратом. Созданы 7 территориальных управлений.