Облгазы Фирташа ставят под угрозу проведение отопительного сезона, - "Нафтогаз"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, большинство облгазов, которым предъявляет претензии "Нафтогаз", относятся к группе РГК бизнесмена Дмитрия Фирташа.

"В связи с запланированным внедрением с 1 декабря 2018 года системы суточного балансировки газа, "Нафтогаз" обращает внимание на откровенный саботаж начала работы системы со стороны облгазов, большинство из которых относится к группе РГК Дмитрия Фирташа. После завершения периода первичной регистрации потребителей в Информационной платформе суточной балансировки были выявлены значительные недостатки в наполнении системы: неполная или недостоверная информация о потребителях, предоставленная облгазами", - заявили в "Нафтогазе".

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Из-за этого, как сообщается, корректная регистрация потребителей, включая тех, которые имеют право на получение газа на возложении специальных условий (ВСО), невозможна.

"Нафтогаз" отмечает, что операторы ГРС (газораспределительных сетей), вопреки поручению НКРЭКУ, так и не выполнили в полном объеме свои обязательства по корректному наполнению информационной платформы.

В заявлении также напоминается, что "Нафтогаз" не сможет оказывать номинации потребителям на условиях ВСО, данные о которых отсутствуют в Информационной платформе. При этом, согласно Кодексу ГТС, облгазы имеют право отключать потребителей, которым не предоставлено номинации.

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