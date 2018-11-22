Правовой комитет рекомендовал Раде поддержать в первом чтении закрепление в Конституции курса Украины на членство в ЕС и НАТО

Соответствующее решение члены комитета поддержали на заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Таким образом, теперь открыть путь для рассмотрения законопроекта в сессионном зале парламента в первом чтении.

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, закрывая утреннее заседание Рады, что парламент сможет во время вечернего заседания рассмотреть законопроект, если комитет примет решение.

"Я даю поручение комитету правовой политики, чтобы в обеденный перерыв вы могли рассмотреть (законопроект. - Ред.). Будет символично, если в пятую годовщину начала Революции Достоинства мы сможем проголосовать за первое чтение изменений в Конституцию", - сказал он, закрывая утреннее пленарное заседание в четверг.