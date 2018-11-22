Япония передала Охматдету медоборудование на 24,6 млн грн, - Минздрав

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина на брифинге в Киеве в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Оборудование в этом году, по словам чиновницы, также получили еще два медучреждения.

"Сегодня мы принимаем высокотехнологическое оборудование для нескольких больниц в Украине - это "первая волна" помощи от правительства Японии. Оборудование уже получили Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии им. В.И.Шаповала и Ривненская центральная городская больница", - сказала Стефанишина.

Главврач НДСБ "Охматдет" Ирина Садовяк сообщила, что оборудование фактически поступило еще в мае этого года и уже успешно работает.

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"В рамках сотрудничества с 2016 года мы просили оборудование, которое нам поставили на 100%. Это оборудование работает уже с мая этого года. Например, на оборудовании для эндоскопических исследований проведено уже около 3 тыс. исследований, а с использованием разных микроскопов - почти 21 тыс.", - сказала она.

По словам Стефанишиной, сотрудничество с правительством Японии продолжится и в следующем году, новое медицинское оборудование получат отделения экстренной помощи.

"Во "второй волне" оборудование поступит в отделения экстренной медицинской помощи больниц в Ивано-Франковске, Житомире, Черкассах, Смеле, Ривном, Запорожье и Харькове", сказала О.Стефанишина.

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Общая сумма оборудования, переданного украинским больницам, составит около 112 млн грн.