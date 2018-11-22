КБ "Южное" не хочет выплачивать России 1,1 млрд рублей компенсации за расторжение контракта с Минобороны РФ

Конструкторское бюро "Южное" подало жалобу в Верховный суд России на решение о взыскании с него 1,1 миллиарда рублей (462 миллионов гривен) за прекращение контракта с Министерством обороны России в 2014 году. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське телебачення".

Так "Южное" пытается отменить решения судов низших инстанций, в частности, арбитражного суда Москвы, который обязал украинскую компанию возместить ущерб за расторжение контракта с российским военным ведомством.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме, поэтому деталей дела пока нет.

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В то же время, отмечается, что речь идет об отмене "Южным" контракта от 2003 года, в рамках которого конструкторское бюро должно было продлевать сроки эксплуатации одной из самых мощных стратегических ракет в мире РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО "Сатана").

Данный контракт "Южное" расторгло в августе 2014 году, выполняя решение СНБО о прекращении военного сотрудничества с государством-агрессором.

На одном из предыдущих заседаний по делу представитель "Южного" сообщал, что компания рассматривает возможность заключение мирового соглашения с российским Минобороны, однако соответствующего решения принять не удалось.

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Отметим, что КБ "Южное" является одним из ключевых научных центров Украины в области ракетостроения. В частности, предприятие производит ракеты-носители, выводящие космические аппараты на орбиту.