Рада приняла первый законопроект из "бюджетного пакета"

Верховная Рада 22 ноября внесла поправки в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия государственного бюджета на 2019 год. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Левый берег".

За соответствующий законопроект №9084, который входит в "бюджетный пакет", проголосовали 243 народных депутатов.

В октябре, представляя законопроект в первом чтении, исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что он должен нормировать отношения между государственным и местными бюджетами, в частности, распределение рентной платы, налога на доходы физлиц, а также относительно финансирования здравоохранения и образования.

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Документ предусматривает законодательное урегулирование механизма осуществления областными советами или областными государственными администрациями по решению областных советов внешних заимствований и предоставления местных гарантий; лишение несвойственных полномочий Министерства финансов по утверждению существенных условий договора энергосервиса; унормирование вопроса зачисления 1 января 2019 5% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (кроме рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата) в бюджеты местного самоуправления по месту добычи соответствующих полезных ископаемых.

Ко второму чтению были предложены почти две сотни правок, две из которых чуть не сорвали принятие законопроекта.

В частности, Радикальная партия предложила прописать, что до конца 2023 года государственные унитарные предприятия Национальной академии наук могут оставлять себе ту часть чистой прибыли, которая должна идти в государственный бюджет.

Еще одна правка вообще касалась квалификационного оценивания судей.

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В итоге депутаты отклонили вторую правку, а ту, на которой настаивали радикалы, приняли.

Ранее 22 ноября Верховная Рада приняла решение заседать до тех пор, пока не будет принят закон о госбюджете на 2019 год. "За" проголосовали 226 народных депутатов.