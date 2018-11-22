Программа "Доступные лекарства" может быть расширена с 2020 года, - глава НСЗУ Петренко

Об этом заявил глава НСЗУ Олег Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если наше администрирование программы будет успешным и первые кварталы нашего администрирования это продемонстрируют, с 2020 года при правительственной поддержке может состояться расширение не только финансового обеспечения программы, но и в разрезе нозологий, МНН (международных непатентованных названий - ред.)… но только при условии, что мы с вами будем в этом направлении правильно работать", - сказал он.

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Как сообщалось, НСЗУ начнет заключать договоры с аптеками для финансирования программы "Доступные лекарства" с февраля 2019 года. НСЗУ начнет администрировать программу реимбурсации с 1 апреля 2019 года.

В настоящее время в программу "Доступные лекарства" включен 261 препарат, стоимость 59 из них возмещается полностью.

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