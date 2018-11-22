Циркуляция гриппа началась в Украине, - Минздрав

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

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"За прошедшую неделю в Украине впервые с начала сезона зафиксирована циркуляция вирусов гриппа. Пока заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне - на 17,5% меньше эпидемического порога по Украине", - отметили в Минздраве.

В ведомстве проинформировали, что за неделю гриппом и ОРВИ заболели около 165 тысяч украинцев.

"В течение недели гриппом и ОРВИ заболели 164 826 человек, из них 68% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 9,7 % и 8 % соответственно. Летальных случаев от гриппа не зарегистрировано", - подчеркнули в Минздраве.