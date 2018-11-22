Верховная Рада отправила в отставку министра агрополитики и продовольствия Кутового

Верховная Рада в четверг, 22 ноября, отправила в отставку министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового. За такое решение (№ 9327) проголосовали 257 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

На днях премьер-министр Владимир Гройсман предложил парламентариям рассмотреть поданное ранее заявление Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности министра.

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Отметим, еще весной 2017 года Кутовой заявлял, что хочет подать в отставку из-за желания вернуться в бизнес.

"Всех, кто уже начинает придумывать версии причин моего решения уйти с должности министра и якобы существующие скрытые конфликты, хочу попросить: не ищите в этом того, чего там нет! Повторюсь – есть желание вернуться в бизнес и заниматься привлечением инвестиций. Министерство работает в штатном режиме", – написал Кутовой на своей странице в Facebook в мае 2017 года.

Фактически полтора года Министерством аграрной политики и продовольствия руководит первый заместитель Максим Мартынюк.

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Новая кандидатура на должность министра аграрной политики и продовольствия будет предложена после консультаций с коалицией, сообщил тогда премьер-министр Владимир Гройсман.