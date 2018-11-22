Российские наемники с начала суток дважды нарушили режим перемирия, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в прессс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вільний.
Противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие российские оккупанты применили по нашим оборонных укреплениях неподалеку Луганского.
В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал - в случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".