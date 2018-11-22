Урожай зерновых в этом году превысил исторический максимум 2016 года, - Минагрополитики

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По состоянию на 22 ноября украинские аграрии намолотили 67,6 млн тонн зерна с площади 14,4 млн га (97%) при урожайности 46,8 ц/га. Урожай зерновых уже превысил исторический максимум", - говорится в сообщении.

В разрезе культур собрано: ранних зерновых и зернобобовых – 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы – 32,2 млн тонн с площади 4,2 млн га (92%) при урожайности 76,3 ц/га; гречки – 136 тыс. тонн с площади 108 тыс. га (99%) при урожайности 12,6 ц/га; проса – 78 тыс. тонн с площади 51 тыс. га (98%) при урожайности 15,4 ц/га.

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Кроме того, технических культур намолочено: подсолнечника – 13,8 млн тонн с площади 6,0 млн га (99,8%) при урожайности 22,8 ц/га; сои – 4,3 млн тонн с площади 1,7 млн га (99%) при урожайности 25,7 ц/га; рапса – 2,7 млн тонн с площади 1,0 млн га при урожайности 26,1 ц/га.

Сахарной свеклы собрано 13,3 млн тонн с площади 270 тыс. га (97%) при урожайности 493 ц/га.

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Наряду со сбором урожая проходит осенняя посевная кампания. Так, аграрии посеяли 7,1 млн га озимых зерновых культур (98%), при прогнозируемой площади 7,2 млн га. Кроме того, озимый рапс при прогнозируемой площади 888 тыс. га посеян на 1,0 млн га (116%)