Верховная Рада назначила Ирину Фриз министром по делам ветеранов

За соответствующее решение проголосовали 270 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ранее по итогам консультаций с парламентской коалицией премьер-министр Владимир Гройсман предложил назначить Фриз на должность министра по делам ветеранов.

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Фриз в парламенте возглавляет подкомитет по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и Постоянную делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО.

Ирина Фриз в 2003 году окончила с отличием факультет теории и истории искусства Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, а в 2015 году поступила на заочную форму в НАГУ на специальность "Управление общественным развитием". В 2003 - 2005 - была помощником народного депутата Украины Петра Порошенко (на общественных началах), в 2005 - 2006 - помощником Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, заведующей пресс-сектора Службы Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, затем до 2007 - помощником-консультантом Петра Порошенко, народного депутата Украины Аппарата ВРУ (с распространением действия Закона Украины "О государственной службе"). С 2008 по 2013 работала ведущим специалистом Аппарата Совета НБУ . С июня 2014 работала руководителем одного из департаментов Администрации Президента Украины. 27 ноября 2014 пошла в Раду по списку Блок Петра Порошенко "Солидарность" под №30.