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22.11.18 18:54

Верховная Рада назначила Ирину Фриз министром по делам ветеранов

Верховная Рада назначила народного депутата из фракции БПП Ирину Фриз министром Украины по делам ветеранов.

Верховная Рада назначила Ирину Фриз министром по делам ветеранов

За соответствующее решение проголосовали 270 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ранее по итогам консультаций с парламентской коалицией премьер-министр Владимир Гройсман предложил назначить Фриз на должность министра по делам ветеранов.

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Фриз в парламенте возглавляет подкомитет по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и Постоянную делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО.

Ирина Фриз в 2003 году окончила с отличием факультет теории и истории искусства Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, а в 2015 году поступила на заочную форму в НАГУ на специальность "Управление общественным развитием". В 2003 - 2005 - была помощником народного депутата Украины Петра Порошенко (на общественных началах), в 2005 - 2006 - помощником Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, заведующей пресс-сектора Службы Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, затем до 2007 - помощником-консультантом Петра Порошенко, народного депутата Украины Аппарата ВРУ (с распространением действия Закона Украины "О государственной службе"). С 2008 по 2013 работала ведущим специалистом Аппарата Совета НБУ . С июня 2014 работала руководителем одного из департаментов Администрации Президента Украины. 27 ноября 2014 пошла в Раду по списку Блок Петра Порошенко "Солидарность" под №30.

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