Во Франции приняли законы о борьбе с фейковыми новостями

Национальное собрание Франции приняло два законопроекта против распространения фейковых новостей. Депутаты значительным большинством голосов утвердили законы, с помощью которых президент Франции Эмманюэль Макрон надеется предотвратить распространение слухов и фальшивых известий во время предвыборных кампаний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Согласно утвержденным законам, партии или кандидаты получают возможность по ускоренной юридической процедуре действовать против публично распространяемых ложных сведений в течение трех месяцев перед общенациональными выборами. Кроме того, социальная сеть Facebook и сервис микроблогов Twitter должны стать более открытыми в отношении контента, который распространяется за плату.

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По словам Макрона, он хочет защитить "демократическую жизнь" во Франции от фейковых новостей. Ранее французский президент обвинял такие российские медиа, как телеканал Russia Today (RT) и агентство Sputnik в целенаправленном распространении спекулятивной информации о нем в период предвыборной кампании. Это делалось с целью оказать влияние на французские выборы, подобно тому, как это делалось в США, считает Макрон.

Между тем, законопроекты вызвали большую дискуссию и подвергались критике, в том числе со стороны журналистских объединений. По мнению критиков, с помощью новых законов Макрон стремится взять под контроль неугодную ему информацию, ввести цензуру и ограничить свободу слова для граждан и СМИ.

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