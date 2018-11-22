Безвизовый режим с Таиландом пока не работает, сначала пройдут подготовительные мероприятия, – посол

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал посол Украины в Таиланде Андрей Бешта.

"Длительный период переговоров принес важный результат: тайское правительство приняло решение об отмене виз для украинских туристов на срок до 30 суток. В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь", - отметил Бешта.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Таиланда ввело безвизовый режим для граждан Украины, посещающих эту страну с туристической целью.

Ранее тайское правительство временно отменило консульский сбор за оформление тайской туристической визы для украинцев с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.

В 2018 году паспорт гражданина Украины занял 24-е место по спектру возможностей, которые предоставляются владельцу. По данным рейтинга, украинский паспорт предоставляет безвизовый доступ в 90 стран. В 41 стране украинцы могут получать визу по прибытию, а для посещения 67 стран необходимо оформлять визу заранее.

Также читайте: Украинские туристы отныне могут путешествовать в Таиланд без виз (обновлено)