Путин едет в оккупированный Крым: МИД направило в РФ ноту протеста

Президент России Владимир Путин намеревается завтра, 23 ноября, посетить оккупированный его государством Крым. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Завтра (в пятницу) президент работает в Крыму, в гостинице "Мрия" (Ялта). Там он проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам о выполнении задач, обозначенных в майском указе", – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Согласно сообщению пресс-службы Кремля, на заседании будут рассмотрены задачи, стоящие перед главами субъектов России в соответствии с указом.

"Заседание состоится в новом формате, который предполагает неформальный диалог Путина с главами субъектов России", – сообщили в Кремле.

Последний раз Путин был в Крыму 4 августа, тогда он посетил фестиваль "Опера в Севастополе".

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с визитом в аннексированный Севастополь президента России.

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Отель Mriya Resort & SPA, расположенный на Южном берегу Крыма, находится под санкциями США. В санкционный список он попал из-за связи с российским "Сбербанком", включенным в список ограничительных мер 12 сентября 2014 года.