Не "диалог", а "консультации": в Европарламенте рассказали, как собираются общаться с Россией

До тех пор, пока Россия не прекратит агрессию в отношении соседей, отношения ЕС с ней будут характиризоваться понятиями "коммуникация" и "консультации", а не "диалог" или "сотрудничество". Об этом заявила латвийский евродепутат Сандра Калниете, которая будет докладчиком и автором будущего отчета Европейского парламента о российско-европейских отношений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Выступая 22 ноября на заседании Комиссии Европарламента по иностранным делам, посвященном будущим отношениям между ЕС и Россией, Калниете призвала укрепить европейскую устойчивость перед гибридной российской "конфликтной стратегией".

"Мы являемся свидетелями разновидности конфликта, где объединены российские военные и невоенные средства, привлеченные для достижения политических целей. В этом и заключается самая большая опасность. Наши открытые общества вынуждены укрепить свою устойчивость и, играя на опережение, предупреждать будущие столкновения и агрессию", – сказала она.

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Калниете призвала "не быть наивными, потому что путинская Россия прилагает все усилия, чтобы влиять на политические и общественные процессы ЕС".

На ее взгляд, будущие отношения с Россией должны выстраиваться по принципу выборочного взаимодействия, усилий для сохранения нынешнего статус-кво и недопущения, чтобы эти отношения ухудшались кардинально.

Тем временем есть несколько сфер, в которых должен длиться контакт между ЕС и Москвой.

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"Прежде всего, это работа для выстраивания доверия вдоль линии разграничения на востоке Украины. Это чрезвычайно важно, потому что в войне на Донбассе следует достичь устойчивого режима тишины. Во вторых, надо начать неформальный диалог в верхах между ЕС, Евразийским экономическим союзом, странами, с которыми мы имеем соглашения об ассоциации и ЗСТ, а также с Китаем и государствами Центральной Азии относительно того, как воспользоваться инициативой "Один пояс – один путь". Наконец, следует работать для спасения плана действий относительно иранской ядерной программы", – добавила европарламентарий.

В России Сандра Калниете является персоной "нон-грата".





