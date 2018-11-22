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22.11.18 20:37

Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает законопроект "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за клевету" народных депутатов Палатного, Паламарчука и Великина.

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Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, информирует Цензор.НЕТ.

"Фракция БПП не будет голосовать за этот законопроект. Президент такую позицию фракции поддерживает", - сказал Цеголко.

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Напоминаем, группа народных депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко" предложила ввести уголовную ответственность за клевету. Соответствующий законопроект (№9306) о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины зарегистрировали народные депутаты из БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин 20 ноября. Авторы инициативы предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 151 (2) "Клевета" и предусмотреть санкцию до 3 лет лишения свободы.

В свою очередь руководитель фракции БПП Артур Герасимов 21 ноября заявил, что предложение нардепов не обсуждалось на фракции и не является позицией фракции БПП.

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