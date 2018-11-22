Стало известно, кто из депутатов голосовал против курса Украины на ЕС и НАТО

Сегодня народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №9037 – о закреплении в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО. Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный портал Верховной Рады сообщает, как депутаты разных фракций голосовали по данному вопросу.

Всего за решение закрепить в Конституции ориентацию на ЕС и НАТО отдали голоса 311 народных депутатов из 351, зарегистрировавшихся в сессионном зале.

От БПП "за" проголосовали 124 депутата, от НФ – 73, от Радикальной партии – 19, от "Батькивщины" – 18, от "Самопомочи" – 17, от группы "Воля народа" – 14 депутатов, от группы "Видродження" – 13.

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От "Оппозиционного блока" ни один депутат не поддержал данное решение.

Так, по результатам поименного голосования, опубликованного на сайте Рады, "против" голосовали внефракционные Юрий Бойко, Яков Безбах, Сергей Дунаев, а также 18 нардепов из "Оппоблока".

Напомним, 20 сентября Верховная Рада направила в КС для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (№ 9037). Сегодня, 22 ноября, Конституционный суд дал положительное заключение по законопроекту.