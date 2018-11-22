Выполнение Минских соглашений на следующей неделе обсудят и в Берлине, и в Вене

На следующей неделе вопросы выполнения "Минска" будут обсуждаться и в Берлине, и в Вене. 26 ноября в Берлине состоится встреча "нормандского формата" в рамках контрольного механизма, предусмотренного в декларации лидеров "нормандской четверки" от 13 февраля 2015 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Белта".

"Я приветствую это совещание, поскольку оно свидетельствует о взаимодействии "нормандского" и "минского" форматов", – сказал Сайдик после заседания ТКГ.

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Он добавил, что 29 ноября состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, посвященное Украине, в котором будут принимать участие он и посол Эртугрул Апакан.

Спецпредставитель ОБСЕ также отметил, что в центре внимания дискуссии контактной группы сегодня были так называемые выборы, проведенные в "Л/ДНР" 11 ноября. "По этому вопросу стороны еще раз высказали свои точки зрения", – сообщил Сайдик.

Рабочая группа по безопасности обсуждала вопросы дополнительных мер для обеспечения режима прекращения огня, гуманитарного разминирования, разведения сил и средств. "Тематика гуманитарного разминирования очень важна. Хотя уже и наступил зимний период, тем не менее мы должны этим вопросом заниматься", – подчеркнул Сайдик.

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