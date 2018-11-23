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23.11.18 00:03

Активисты подали иск в ЕСПЧ на решение ГПУ о засекречивании приговора суда, которым в бюджет возвращено $1,3 млрд денег Януковича, - Енин

Заместитель Генерального прокурора Евгений Енин обнародовал информацию о том, что общественные активисты подали в суд на ГПУ по факту засекречивания приговора суда, который вернул в бюджет Украины $1,3 млрд денег Януковича.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Енин отметил: "Украинцы не устают удивлять. Эгмондская группа (объединение финансовых разведок мира) в сентябре признала финансовое расследование отечественного финмона (Госслужба финансового мониторинга) о преступлениях режима Януковича лучшим расследованием в мире (то же, на основании которого ГПУ вернула в госбюджет более 1,3 млрд. долл США в прошлом году).

Но у отечественных активистов отсутствуют авторитеты - они гордо идут в ЕСПЧ обжаловать решение ГПУ относительно засекречивания этого приговора суда. Способствует ли подобный шаг подъему имиджа Украины на международной арене? Или удивляет то, что действия активистов на 100% вписываются в канву интересов "овоща"? О чем вообще идет речь, o полезных идиотax или o циничной государственной измену / содействие преступной организации?"

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