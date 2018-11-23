Суд отпустил под домашний арест одного из подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Такое решение принял судья Киевского районного суда Юлия Феддулеева при рассмотрении ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения. Двух других подозреваемых Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе оставили под стражей днем ранее.
Во время заседания стало известно, что уголовное производство о покушении на Олега Михайлика объединили с другим производством - о хулиганстве с применением оружия летом 2018 года. Скорее всего речь идет о конфликте с общественной организацией "Левый берег" - о причастности задержанных грузин к этому конфликту заявляли еще в сентябре сразу после их задержания.
В частности пистолет, который нашли на квартире одного из них во время обыска, по данным правоохранителей использовался именно в июне 2018 года. Также Торнике Герасина обвиняют в изготовлении и использовании фальшивых документов.
Сам Герасин, и его родственники, и его защитник в течение двух месяцев постоянно настаивали на невозможности удержания человека с инвалидностью в условиях одесского следственного изолятора. Об этом сегодня также заявил консул Грузии в Одессе Торнике Берекашвили. Его вызвали в суд в качестве свидетеля.
Напоминаем, 27 сентября Киевский районный суд Одессы отправил в следственный изолятор всех трех подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика - Торнике Герасина (Нагладзе), Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе.
Всех троих задержали 24 сентября, когда они добровольно пришли в Приморский райотдел предоставить объяснение, почему их телефоны были вблизи места нападения на Олега Михайлика.
22 сентября в Одессе с огнестрельным ранением в грудь госпитализировали общественного активиста, представителя партии "Сила людей" Олега Михайлика. Сам он заявлял, что не видел нападавших.